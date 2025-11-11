政治団体・NHKから国民を守る党の斉藤健一郎参院議員（44）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。参院での自民党との会派解消を申し出たことを明らかにした。 【写真】送検時笑みを浮かべる立花孝志容疑者 参院で、自民党との会派「自民党・無所属の会」に所属していた斉藤氏は「【会派解消のご報告】立花孝志党首の逮捕を受け、現政権にご迷惑をかけた責任と政治の停滞を避けるべく、自民党との会派解消を申し出ま