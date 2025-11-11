ディズニープラス公式 YouTube チャンネルにて、ホリデーシーズンにあわせて、スペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』を配信開始。2024年に続き、アカデミー賞受賞監督のタイカ・ワイティティ氏による、少女と落書き“ドゥードル”の友情と、クリスマスの奇跡をノスタルジックに描いた心温まる物語です。 ディズニースペシャル短編『いちばん最高なクリスマス』 配信：ディズニープラス公式YouTubeチャ