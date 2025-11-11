女優の齊藤京子（28）と水野美紀（51）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。初共演について語った。2人は同局系のドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（火曜午後11時）でダブル主演を務める。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母親が、全身整形で25歳の外見に若返って娘を死に追いやったママ友グループに復讐（ふくしゅう）すると言う設定だ。2人は初共演。齊籐は先輩の