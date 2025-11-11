タレントの北斗晶が10日に自身のアメブロを更新し、撮影現場に孫の寿々ちゃんが訪れたことを報告した。この日、北斗は「今日は、撮影」と報告し「あと5キロ痩せたいーーーー！！」とダイエットの目標を告白。しかし「その、あと5キロがね〜中々ね〜」と苦戦している様子を見せ、ドーナツの写真を公開し「そりゃ〜休み時間にこれ食べてたら無理だわなー」とお茶目につづった。続けて「すーちゃんが撮影現場に来たのよー今日は」と寿