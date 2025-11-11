石川県七尾市の能登演劇堂を拠点に活動する劇団「無名塾」を主宰する俳優で文化勲章受章者の仲代達矢さんが亡くなったことが分かりました。92歳でした。仲代達矢さん「仲代にとって第二の故郷。かけがえのない場所。これからも共にありたい」今年9月、能登と無名塾との交流40周年を記念するトークショーで能登への思いを語っていた仲代さん。東京都出身の仲代さんは、1955年に俳優座に入団。映画「人間の條件」や黒澤明監督の「用