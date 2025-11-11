ダノンジャパンは、100倍胃酸に強く（同社従来品比。第三者機関において胃の環境を模した実験器具を用いて、BE80菌と同社のブルガリカス菌との胃液殺菌力に対する生存比較試験の結果）、生きて腸まで届くBE80菌を配合した「ダノン ビオ」ブランドの季節限定品である「世界旅行」シリーズ第4弾として、“冬の北欧”をテーマにした「5種のベリーミックス」と、“冬のベルギー”をテーマにした「焼きリンゴ＆バニラ」を期間限定で同時