歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が11日、自身のSNSを更新し、この日一般男性との結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃん（36）を祝福した。あ〜ちゃんと親しくしているきゃりーは「わああああああああああ〜ちゃんご結婚おめでとううううううございまあああすす」と祝福。「うううううれしいい」と感激を記した。あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんな