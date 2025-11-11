ステーキ宮では、2025年11月18日から税込980円〜のラインアップを揃えた、全7種の平日限定ランチメニューを販売する。販売時間はオープンから16時まで。全7種すべてのメニューにライスバーまたはパンとスープバーが付く。ステーキ宮は「近年の物価高騰の影響で飲食業界でも商品価格を引き上げる傾向がある。そんな時こそステーキ宮で、気軽に、お腹いっぱい食べてほしい」としている。〈平日限定ランチメニューのラインアップ(各税