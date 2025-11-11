NBA レイカーズ 121-111 ホーネッツ (日本時間11日、スペクトラム・センター)八村塁選手が21得点の活躍で、チームの勝利に貢献しました。この日、敵地の試合に臨んだレイカーズ。八村選手は、ルカ・ドンチッチ選手らと共に先発出場します。前半は、第1クォーター(Q)残り4分49秒でドンチッチ選手のパスを受けてレイアップシュートを決めると、残り3分33秒には再びドンチッチ選手からボールを受け、豪快なダンクシュートをたたき込み