2025年10月に高市早苗氏が内閣総理大臣に就任し、新内閣の政策に注目する報道も増えてきました。 中でも、多くの人の関心を集めているのが一律4万円の給付金政策案です。現金の給付という分かりやすい恩恵が受けられる案ですが、それ故に定かではない情報が錯綜しており、実態をつかめていない人も多いのではないでしょうか。 本記事では、新内閣と「給付付き税額控除」について解説します。 10月21日に高市内閣