【モデルプレス＝2025/11/11】声優の花澤香菜が11月10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「大人っぽい」話題の新ヘア◆花澤香菜、新ヘアスタイル披露花澤は「パーマかけたよ〜」とつづり、頭を左右に振った動画を公開。これまでの肩につく長さのレイヤーボブスタイルから一変し、短く切りそろえたボブヘアにパーマをかけた姿を披露している。◆花澤香菜のニ