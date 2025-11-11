Red Velvetのアイリーンが、まばゆいホワイトルックで視線を釘付けにした【写真】年齢不詳のビジュアル…“なりたい顔1位”のアイリーン本日（11月11日）、ソウル・松坡区のAVENUEL蚕室店で開催されたラグジュアリーブランド「Longchamp（ロンシャン）」のイベントにアイリーンが参加した。アイリーンは、スパンコールが散りばめられた白のジャケットに、同素材のミニスカートを合わせたコーディネートで登場。柔らかなニット素材