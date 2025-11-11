サマータイムが終わり、パリはいよいよ本格的な秋へ。朝方まで雨、路面はしっとり濡れたまま。参加台数は控えめだろう。そう思って会場へ向かった。ところが読みは外れる。青空がのぞく頃には、常連の面々に加えバイクも意外なほど集まり、ヴァンセンヌ城前の一段高い”ステージ”はメルセデス・ベンツW124でびっしりと埋まった。SNSでクラブが募った効果は絶大だ。なかにはコーチビルドの霊柩車まで並ぶ徹底ぶり。曇天の光に、角