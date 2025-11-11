静岡で話題のグルメ情報をお届けする番組、「くさデカ」の「秋の旬食材全盛り！静岡が誇る極み蕎麦（そば）５選」が１１月１５日（土）午後６時半から放送される。旬ならではの風味と香りが堪能できる新そばの季節が到来。今回は静岡が誇る極上のそばを特集する。出演の浅尾美和と宮澤佑が向かったのは１５９年続く静岡市内の蕎麦処（ところ）。徳川慶喜や山岡鉄舟などの旧幕臣も訪れたという。そんな老舗が誇る身体の芯