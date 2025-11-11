カージナルスからＦＡとなったマイルズ・マイコラス投手（３７）が、日本球界復帰を視野に入れていることがわかった。所属するエージェント「オクタゴン」のアラン・ニーロ代理人が１０日（日本時間１１日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われるＧＭ会議の会場で明かした。「彼は常々、日本球界に復帰するプランを語っており、今回が、そのチャンスとなるかもしれない。マイコラスは奥さん（ローレンさん）も日本が大好きという