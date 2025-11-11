仕事に家事に育児にと時間に追われているママにとっては、スマホを見る時間もなかなかないものですよね。急ぎの用事や大事な連絡でなければ、返信は後回しにしてしまうこともあるのではないでしょうか。「義母が忙しいことを察してくれずに悩んでいる」という投稿者さん。義母とのLINEの最後に「おやすみなさい」と来たため、未読スルーしたといいます。しかし、翌日になって義母から心配のLINEが…。「忙しいと察してほしい