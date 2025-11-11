日本テレビは10日、同局の菅谷大介アナが8日、消化管からの出血のため死去したと発表した。53歳だった。3年前の7月、オードリー・若林正恭と水卜麻美アナによる『午前0時の森』に出演した際には、自虐を交えて自身に人望がないと明るく話していた菅谷アナだが、突然の訃報に、悲しみの声が広がっている。【動画】3年前には…人望がないと自虐していた菅谷大介アナ菅谷アナは1971年11月生まれ、千葉県出身。97年に同局に入社し