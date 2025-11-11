サンリオは11日、リトルツインスターズ（キキ＆ララ）の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて17日から12月25日までの期間限定で開催すると発表した。【画像】「キキ＆ララ」からのメッセージカード（一覧）リトルツインスターズ50周年を記念したイベントで、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララが感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場