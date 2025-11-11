【ラスベガス（米ネバダ州）＝帯津智昭】米大リーグ機構は１０日、野球賭博の不正行為抑止策として、投球に関する賭けについて賭け金を上限２００ドル（約３万円）にすると発表した。発表によると、試合結果などを当てる賭けは、複数の選手が絡むために不正が起こるリスクが小さいが、ストライクとボールの判定や球速など、投球に関する賭けの場合は１人の投手が関与することで不正が行われる恐れがある。賭け金を低くすること