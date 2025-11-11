DeNAは松本凌人投手の背番号を「34」から「38」へ変更することを発表しました。松本投手は2023年にドラフト2位で入団した2年目の23歳右腕。ルーキーイヤーは10試合、今季は4試合、いずれもリリーフ登板をしています。今季で現役引退となった森唯斗投手の「38」を背負い、新シーズンに挑みます。