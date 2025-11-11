魚沼市の山中で、高所作業をしていた男性が“宙づりの状態”で発見され、死亡が確認されました。警察が詳しい状況などを調べています。警察の調べによりますと、魚沼市大栃山の黒又川第一ダム付近の山中で10日、高所作業していた男性作業員から「降りられなくなった」と会社の同僚に連絡があり、消防が救助活動にあたりました。11日午前1時12分に“宙づり状態”の男性が発見され、地上に降ろされましたが、朝に死亡が確認されまし