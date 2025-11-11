ソフトバンクは11日、栗原陵矢内野手（29）が兵庫県尼崎市内の病院にて、右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術を受けたと発表した。手術は無事に終了。競技復帰まで2〜3ヶ月の見込み。