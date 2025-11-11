危険業務に従事した人への勲章の伝達式がきのう（１０日）、山形市の文翔館で行われました。 【写真を見る】自衛官・警察・消防など危険業務従事者に贈呈秋の勲章 伝達式（山形） 危険業務従事者叙勲は、自衛官や警察・消防など危険な業務に従事した元公務員に贈られるものです。 今年は元警察官１９人が危険業務従事者叙勲のうち警察功労叙勲を受章し、１０人に瑞宝双光章（ずいほうそうこうしょう）が、９人に瑞宝単光章（