¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¸ÍÅÄ¤ì¤¤(38)¤¬Ä¶¥ì¥¢¤Ê¼Ö¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Î?Å¾Íî¿ÍÀ¸?¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÄÅÁÀâ¤Î¤ï¤¿¤·¤Î¤ª¾îÍÍ»þÂå¤Î¤ª¼Ì¿¿ºÜ¤»¤È¤¯¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ­Ì¾¤ÊÊÆ¹ñÀ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿ÍÄ¤¤»ÐËå¥·¥ç¥Ã