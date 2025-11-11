ドラコンプロの鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。11月9日に鹿児島県の三豊ゴルフクラブで開催された「ドラコンプロタイトルマッチ2025 Season.2」で、女子−58kg級のチャンピオンを防衛したことを発表した。身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒のぶっ飛びスイング「今回で、階級変化前から7回目連続のチャンピオンになります！！ まだまだ連勝記録を伸ばし防衛し続けます」と嬉しそうに報告すると今後の意気込みを記し