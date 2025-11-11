ＮｅｘＴｏｎｅ [東証Ｇ] が11月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比50.9％増の5.9億円に拡大したが、通期計画の18億円に対する進捗率は33.3％にとどまり、5年平均の45.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比90.3％増の12億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績