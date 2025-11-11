【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は10日、スポーツ賭博の事業者と連携し、投球内容を対象とした賭けの上限金を200ドル（約3万1千円）にするなど制限を設けると発表した。投球単位の賭けは1選手で操作でき、不正のリスクが高まるためとしている。9日、不正に野球賭博に関与した疑いでガーディアンズのエマニュエル・クラセ、ルイス・オルティス両投手が起訴されていた。賭けが的中するよう意図的にボール球を投げるなどし、