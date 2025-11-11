プロ野球・ソフトバンクは11日、栗原陵矢選手が右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術を受け無事に終えたことを発表しました。競技復帰は2、3ヶ月後となる見込みです。栗原選手は今季オープン戦で守備の際にフェンスに激突し負傷。その後4月17日に今季初めて1軍へ合流しましたが、右脇腹を痛め7月3日に抹消されました。今季はけがに苦しむシーズンでしたが80試合に出場し、打率.267、8本塁打、