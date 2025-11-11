歌手の浜崎あゆみ（47）が、自宅に飾った巨大なクリスマスツリーを披露し、ツリーに対する息子たちの反応の違いについて明かした。【映像】浜崎あゆみの自宅の巨大クリスマスツリーと息子たちこれまでもInstagramで、2人の息子との七五三ショットや、子どもたちのために作った朝ごはんなど、母親の顔を見せてきた浜崎。息子たちが自宅の巨大クリスマスツリーをながめる様子に反響2025年11月9日の更新では、2つ並んだ巨大なク