パリ市内の拘置所から釈放されて自宅に戻ったサルコジ元大統領＝10日/Yves Herman/Reutersパリ（CNN）フランス・パリの裁判所は10日、大統領選の資金に絡んで有罪判決を受けて刑務所に収監されていたニコラ・サルコジ元大統領の釈放を認める決定を下した。CNN提携局BFMTVが報じた。サルコジ氏は、2007年の大統領選をめぐり、リビアから資金提供を受ける計画に関与したとして有罪判決を受けていた。見返りとして外交上の便宜を図っ