豊かな緑に包まれ、静けさと気品を兼ね備えた「田園調布」は、昔から日本を代表する高級住宅街として知られてきました。しかし近年、その田園調布で“空き地”が目立ち始めているといいます。かつて多くの人の憧れだったこの街に、一体何が起きているのでしょうか。田園調布で空き地化が進んでいる明治時代、田園調布はのどかな農村地帯でした。その地を一変させたのが、”日本資本主義の父”と呼ばれる渋沢栄一です。彼のある構想