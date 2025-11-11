お笑いタレントのスギちゃんが１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。スマホのバーチャルアシスタントのＳｉｒｉに拒絶されたことを明かした。Ｓｉｒｉといえば「ヘイ、Ｓｉｒｉ！」と呼びかけ、質問すれば、何らかの回答をしてくれるものだが、スギちゃんによれば「ボーッとして気づいたらＳｉｒｉがすいません、それは出来ませんって言ってきてたぜぇ」と意外な反応があったという。これにスギちゃんは「ん？ボーッとして