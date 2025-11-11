１１日に訃報が流れた名優の仲代達矢さん（９２）は、巨匠・黒澤明監督の映画でも名を高めた。黒澤監督ほか、成瀬巳喜男、市川崑、岡本喜八ら名監督たちの作品でスクリーンを彩った仲代さん。とりわけ黒澤映画では「用心棒」（１９６１年）や「椿三十郎」「影武者」「乱」など時代劇で活躍し、強い印象を与えた。「椿三十郎」では三船敏郎さんの三十郎との決闘場面で、切られた仲代さんから血がしぶきのように大量に吹き出す演