ソフトバンクの浜口遥大投手（３０）が１１日、現役を引退することを発表した。「この度、現役を引退することを決めました」。浜口はさっぱりとした表情で語った。２０１６年にＤｅＮＡからドラフト１位指名を受けた左腕はルーキーイヤーに１０勝を挙げるなど、プロ９年間で１３５試合に登板し４４勝４６敗、２ホールド、防御率３・７６。三森とのトレードでホークスに移籍した今年は一軍での登板がなかった。戦力外を受けた時