テクノポップユニット「Ｐｅｒｆｕｍｅ」の?あ〜ちゃん?こと西脇綾香（３６）が１１日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について、「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔＦｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と紹介。「ファンの人と結婚する