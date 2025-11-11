メーガン妃とヘンリー王子は超大物セレブ、クリス・ジェンナーの７０歳の誕生日パーティーに出席したが、インスタグラム投稿から?無視?されてしまった。英紙デーリー・メールが１１日、報じた。夫妻は８日にカーダシアン一家の長老であるクリスの誕生日パーティーに超大物セレブらとともに出席。しかしその後にクリスはインスタグラムの投稿で「素晴らしい家族と友人」たちに「魔法のような夜」を過ごしたと出席者に感謝の意を