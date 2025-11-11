和井田製作所 [東証Ｓ] が11月11日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比69.0％減の1.2億円に大きく落ち込み、通期計画の6.2億円に対する進捗率は19.6％にとどまり、5年平均の47.4％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比47.4％増の5億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実