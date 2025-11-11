三重県伊賀市で駐車場所を巡るトラブルから男性を車のボンネットに乗せたまま蛇行運転し振り落したとして、38歳の男が警察に逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東京都小金井市のタクシー運転手で、中国籍の包健将容疑者（38）です。 警察によりますと、包容疑者は10日夜、伊賀市の名阪国道上り、伊賀サービスエリアの駐車場で会社員の男性（46）を車のボンネットに乗せたまま急発進や急停