男子プロゴルフツアーの三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズは１３日〜４日間、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ（７２６２ヤード、パー７０）で行われる。予選ラウンドの組み合わせが１１日、発表された。昨年に大会単独最多の４勝目、自身通算２０勝目を挙げた石川遼（カシオ）は、賞金ランク１位の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、フリー）、中野麟太朗（早大４年）と同組でプレー。初日は１０番から午前９時４０分にスタートする