お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が10日深夜放送の「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。テレビのチャンネル権は子どもたちにあると明かした。ここ数年は自宅のテレビで野球観戦する機会が減っているという庄司。それは家庭でのルールが原因で「うちの子供たちとのルールで、宿題やってからゲーム、テレビを見ましょうってことになってるんで。子供たちがやることを終わらなければ、テレビがつかないん