女優の桜井日奈子さんが自身のインスタグラムを更新。美容栄養学の２つの資格を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 桜井日奈子 】美容栄養学の2資格を取得「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」桜井さんは「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と綴り、修了証書と資格認定証書を手にした画像を投稿しました。 ２つの資格