ソニーグループが１１日発表した２０２５年９月中間連結決算（国際会計基準）は、売上高が前年同期比３・５％増の５兆７２９５億円、最終利益は１３・７％増の５７０４億円となった。半導体や音楽の事業が好調だった。２６年３月期の連結業績予想を上方修正し、売上高は８月時点の予想より３０００億円多い１２兆円（前期比０・３％減）、本業のもうけを示す営業利益は１０００億円多い１兆４３００億円（同１２・０％増）、最