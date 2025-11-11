彼氏に浮気されても、すぐに別れられない人もいるのではないでしょうか？別れたくても関係を続けてしまうと、どんどん抜け出せなくなると思います。そんなとき、親身になって話を聞いてくれる人が現れると心を奪われてしまうようで……。今回は、浮気され続けた女性が彼氏の弟と付き合うことになった話をご紹介いたします。彼氏の弟のやさしさにキュン「彼氏は浮気癖があって、これまでに数回は浮気されています。何度も別れよう