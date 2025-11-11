ローソン、セブン-イレブン、ミニストップ、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年11月11日から17日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。11月11日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。グミも無料にローソンでもらえる商品ローソン各店では、さまざまな飲料がもらえます。1つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶」の「キャラメルティーラテ