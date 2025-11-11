秋田市の一つ森公園で撮影されたクマの映像が投稿されました。撮影されたのは、11月8日午後2時半ごろです。撮影者は一つ森公園でランニング中にクマの姿を目撃し、撮影したということです。映像では、少し離れた木立の先を歩くクマの姿が確認できます。撮影者からクマまでの距離は20メートルぐらいで、「目の前にゆっくり出てきた」と話しています。秋田市によりますと、一つ森公園には弓道場をはじめ体育館、ジョギングコ&#