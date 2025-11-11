乃木坂46の6期生が、アリーナライブ『乃木坂スター誕生！SIX LIVE』を2026年1月17日、18日に東京 有明アリーナにて開催する。 （関連：乃木坂46、40thシングル「ビリヤニ」フォーメーション解説6期生 瀬戸口心月＆矢田萌華のWセンターは何を意味する？） 本公演は、6期生とオズワルドが出演中の音楽バラエティー『乃木坂スター誕生！SIX』（日本テレビ）のイベントとして