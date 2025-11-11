吉田 優利の賞金ランキング（11月10日更新）は68位、世界ランキング（11月11日更新）は100位外となっている。 ランキング全15項目の順位は以下の通り 賞金ランキング（11月10日更新）68位$407,195 世界ランキング（11月11日更新）100位外 ドライビングディスタンス（11月10日更新）126位249.650 パーオン率（11月10日更新）95位68.50 サンドセーブ率（11月10日更新）55位46.46 合計バーディー数