シカゴ・ブルズ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年11月11日（火）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 117 - 121 サンアントニオ・スパーズ NBAのシカゴ・ブルズ対サンアントニオ・スパーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし26-34で終了する。第2クォ&