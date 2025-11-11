2025年11月7日、中国のスマホ・IT製品情報サイト「IT之家」は、映画「果てしなきスカーレット」の中国公開が決定したとする記事を掲載した。記事によると、ソニー・ピクチャーズが「時をかける少女」で知られる日本のアニメ監督・細田守氏の最新ファンタジー大作、映画「果てしなきスカーレット」を中国で公開することを発表したという。なお、日本公開日は11月21日だが、中国公開日は未定だそう。同作は、父を殺して王位を奪った