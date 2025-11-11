サンリオは、リトルツインスターズ(キキ＆ララ)の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」を、東京タワーにて11月17日〜12月25日の期間で開催する。本イベントは、リトルツインスターズ50周年を記念したイベント。アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララからの感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩る。「Tower GARDEN」エリアにはピンクと水